Malestar i sorpresa de la part del Govern d'ERC per l'absència de representants del Departament d'Economia i de JxCat a la reunió amb En Comú Podem per intentar desencallar els pressupostos. La trobada se celebra aquest diumenge a la tarda al Palau de la Generalitat, però l'executiva de JxCat ha decidit que no hi assistís ni el conseller Giró ni cap representant d'Economia. Tampoc hi ha cap altre representant de la formació. Diverses fonts de la part d'ERC a Palau han indicat a l'ACN que no entenen aquesta decisió i consideren que ara la negociació està en mans dels republicans. De fet, han mostrat "sorpresa" per l'absència de Giró i asseguren que va ser Economia qui va convocar la reunió.

Per la seva banda, fonts d'Economia circumscriuen aquesta trobada en unes converses entre ERC i els comuns més a nivell polític que pressupostari. Jordi Sànchez oferirà una roda de premsa a les sis de la tarda.

Els republicans consideren que la prioritat ha de ser aprovar els pressupostos, després del cop de porta de la CUP, que ha decidit mantenir la seva esmena a la totalitat. La direcció d'ERC va acordar dissabte intensificar les negociacions amb els comuns, i ha constatat amb "sorpresa" l'absència de representants d'Economia i JxCat a la trobada d'aquest diumenge. Per la seva banda, fonts de JxCat consideren que la trobada d'aquest diumenge és una reunió entre ERC i els comuns.

Una de les peticions que els comuns reclamen als republicans és el seu suport als pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona per desencallar els comptes de la Generalitat.

A la reunió hi han assistit la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà; la secretària general del departament, Núria Cuenca; el director de Coordinació Interdepartamental, Marc Ramentol, i el cap de l'Oficina del President, Sergi Sabrià. La delegació dels comuns està formada pels diputats Joan Carles Gallego, Susanna Segovia, Lucas Ferro i Marc Parés.