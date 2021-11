La CUP encara la recta final de les Assemblees Obertes Parlamentàries (AOP), on des de divendres es porta a debat la posició del partit en relació amb els pressupostos catalans per al 2022.

Durant aquest cap de setmana es fan més d'una quinzena d'assemblees presencials arreu del territori i dues de telemàtiques, on participen diversos dels dirigents dels anticapitalistes per exposar l'estat de la negociació dels comptes. El pròxim dilluns els militants que hagin participat a les assemblees podran accedir a la votació i els resultats es coneixeran dimarts. Fonts de la CUP han avançat que calculen que hi haurà al voltant d'un miler de participants.

Els anticapitalistes han plantejat a les seves bases una pregunta en format d'arbre que deixa la porta oberta a quatre escenaris: esmena a la totalitat i no facilitar la tramitació dels pressupostos; esmena a la totalitat i continuar negociant; abstenció i seguir amb les negociacions; o abstenció i conformar-se amb l'última proposta que hagin rebut de l'executiu.

En cas que el partit opti per presentar esmena a la totalitat, el termini acaba el 22 de novembre, data en què es farà el debat a la totalitat al ple del Parlament.