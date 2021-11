El Departament de Salut promou la VIII Setmana de Sensibilització sobre els riscos del consum d’alcohol que s’iniciarà dilluns, coincidint amb el Dia Mundial sense alcohol. Enguany el lema de la setmana, impulsada per la Subdirecció General de Drogodependències és 'Beure menys alcohol, la teva altra vacuna' i té l’objectiu de sensibilitzar la població en relació amb els beneficis que comporta beure menys alcohol.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) adverteix que un consum mínim d’alcohol causa el 4,3% dels càncers a Europa, cosa que equival a 180.000 casos, 110.000 dels quals són homes. Qualsevol classe de beguda alcohòlica pot causar càncer de boca, d’orofaringe, d’esòfag, de fetge, de laringe, colorectal i de mama en dones.

Gairebé l’11% dels càncers atribuïts a l'alcohol van ser degudes a un consum ocasional o de baix risc; és a dir, de no més de mitja ampolla de cervesa, un got de vi o 60 ml de licors.

L’OMS també alerta que la combinació del consum l’alcohol amb el tabac incrementa en 30 vegades les possibilitats de contraure càncer de boca, orofaringe, laringe o esòfag, en comparació els que només consumeixen tabac o alcohol.

Aquest any, el lema a Europa per a la setmana de sensibilització sobre els riscos de l’alcohol és 'Una Europa més segura' i posa el focus en la necessitat que els països europeus apostin per implementar la iniciativa SAFER, per reduir el consum perjudicial de l’alcohol. Una de les estratègies clau d’aquesta iniciativa és “facilitar l’accés al cribratge de detecció, intervencions breus i tractament”.