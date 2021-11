Confinament als no vacunats a Àustria durant deu dies. El govern austríac ha decretat que els ciutadans no vacunats hauran de quedar-se a casa a partir d'aquesta mitjanit per fer front a l'escalada de casos de covid-19 que viu el país.

En una roda de premsa, el canceller Alexander Schallenberg ha anunciat la mesura, ha reconegut que la taxa de vacunació és "lamentablement baixa" i ha instat els ciutadans a immunitzar-se, segons informa l'agència Reuters.

Menys d'un 65% de vacunats

Menys d'un 65% de la població adulta està vacunada, la dada més baixa dels països de l'Europa Occidental. A Catalunya, per exemple, aquest indicador se situa en prop del 76%. Els ciutadans no vacunats només podran sortir de casa per raons limitades com anar a treballar o a comprar menjar. Els nens de menys de 12 anys no estaran obligats a confinar-se.

El govern austríac ha assegurat que hi haurà controls exhaustius per part de la policia per controlar una restricció que no afectaria tota la població i que, d'inici, durarà 10 dies. Schallenberg va jurar el càrrec de canceller fa quatre dies, després de la dimissió de Sebastian Kurz per la seva implicació en un escàndol de corrupció.