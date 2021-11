Catalunya ha recollit selectivament 6,5 tones de residus orgànics en els darrers 25 anys i, gràcies al seu tractament, s'ha evitat l'emissió de gairebé 1,5 tones de CO2 a l'atmosfera. Tenint en compte que un turisme mitjà que circula 10.000 quilòmetres a l'any emet una tona de CO2 equivalent, en un quart de segle s'ha produït un estalvi equivalent al que emeten 1.476.422 cotxes.

Així ho ha assegurat aquest dissabte la secretària del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Anna Barnadas, durant la celebració del 25è aniversari de la planta de compostatge de Torrelles de Llobregat (Baix Llobregat), la primera d'aquest tipus que es va posar en marxa al país.

Barnadas s'ha referit a la necessitat de fer una aposta de futur per "donar la màxima circularitat dels residus com a recursos" i, en el cas de la fracció orgànica d’aquests residus "pel seu tractament per a obtenir un recurs, el compost, que retorna a la terra". La secretària ha dit que cal que la recollida selectiva d'aquesta fracció sigui d'alta eficiència, tant en els municipis grans com en els petits.

A més, creu que el compostatge hauria de ser "de proximitat" o "quilòmetre zero", així com també d'"excel·lent qualitat" per obtenir un producte òptim per fertilitzar els sòls agrícoles. L'any 2020 es van recollir 414.141 tones de matèria orgànica a través de la recollida selectiva dels residus domèstics a tot Catalunya.

Els municipis que aconsegueixen una separació més eficient i eficaç són els que realitzen la recollida porta a porta. Actualment ja són més de 300, la majoria, petits, els que s'han decidit per aquest sistema. Barnadas ha encoratjat els més grans a avançar perquè també apostin per al porta a porta, com ha fet Berga i ha volgut donar suport a "les grans ciutats que fan passos ferms cap a sistemes de recollida mes eficients, com són Lleida i Barcelona", que ha titllat de "ciutats valentes".