La 13a edició del Gran Recapte, impulsada pels quatre Bancs dels Aliments de Catalunya, tornarà a ser de naturalesa digital. La recollida física d’aliments es transformarà en donacions virtuals que es destinaran a la compra i distribució d’aliments bàsics i d’alt valor nutricional.

Aquest any, es podran fer donacions a les caixes dels establiments des del dia 19 fins al 27 de novembre. També es podran fer donacions en línia a partir de l’11 de novembre fins a l’11 de desembre a través del lloc web del Gran Recapte, de les cadenes de distribució i del canal de pagament Bizum.

Com a novetat, els comerços d’alimentació de proximitat com els mercats i el petit comerç també podran participar enguany en el Gran Recapte, a través d’una aplicació mòbil de la qual disposaran els establiments on es podran fer donacions monetàries per a la compra d’aliments, que es lliuraran a entitats socials properes.

Les persones voluntàries seran presents a les entrades dels establiments més significatius el divendres 19 i el dissabte 20 de novembre per animar a la ciutadania a participar i informar sobre com es podran fer les donacions a les caixes dels comerços i de manera online.

Si es té més de 16 anys i es vol formar part de l’equip de voluntaris del Gran Recapte a la província demarcació de Girona, es pot fer la inscripció a través del formulari del web del Banc dels Aliments de Girona. Per ara, només es disposa del 40% del voluntariat necessari.

A causa de la situació derivada de la covid-19, la campanya d’aquest any es digitalitzarà novament per minimitzar el risc de contagi i suprimir la classificació dels aliments recaptats. El Gran Recapte, doncs, tornarà a fer-se a través d’aportacions monetàries, que permetran adquirir aliments bàsics com llet, oli, conserves, fruites i verdures, i també aliments d’alt valor nutritiu com carn, peix i ous.

L’any 2020, el Gran Recapte va aconseguir uns resultats memorables: més de 7 milions i mig d’euros que es van convertir en 5 milions de quilos d’aliments per atendre a 250.000 persones d’arreu de Catalunya. La societat civil gironina va proporcionar, amb els seus donatius, 575.000 quilos de menjar, que el Banc dels Aliments de Girona va distribuir entre 90 entitats socials i van contribuir a les necessitats alimentàries de més de 46.000 persones.