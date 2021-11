La consellera d'Universitats, Gemma Geis, diu que el Departament està treballant en programes d'acollida en origen per als estudiants de fora de Catalunya per tal de "prevenir situacions de conflicte" amb el català. Durant l'acte del 40è aniversari d'Arrels, Geis ha dit que cal enfortir el català i la seva presència a les universitats i que s'ha de fer amb una "mirada oberta".

En aquest sentit, ha dit que esperen tenir a finals d'aquest mes d'estudi de diagnosi lingüística que es va encarregar a totes les universitats catalans "Tindrem una fotografia clara per poder començar a teixir aliances per poder fer polítiques que permetin evitar aquestes situacions de vulneració de drets lingüístics", ha afegit Geis.

"Necessitem una diagnosi per veure quins casos de conflicte hi ha i en quins estudis", ha afirmat Geis tot afegint que estan "absolutament compromesos" amb aquest tema. "Hem d'anar molt més enllà i no només actuar de forma defensiva sinó també amb polítiques d'acció", ha dit. En aquest sentit, ha explicat que, més enllà de l'estudi, el Govern està treballant en programes d'acollida perquè per poder prevenir "situacions de conflicte".

Geis ha dit que l'objectiu és que aquests plans es facin des dels països d'origen dels estudiants i abans que arribin a les universitats catalanes. Geis també ha reivindicat la importància d'associacions com Arrels tant a nord com a sud i ha dit que el Govern està compromès en establir "ponts" en l'àmbit de la recerca amb la Catalunya del Nord. "Volem que les arrels rebrotin", ha afegit durant la seva intervenció a l'acte institucional.