Un agent de la Guàrdia Urbana de Tarragona ha estat suspès de les seves funcions per un possible cas d'assetjament a una dona l'estiu passat, segons ha avançat el Diari de Tarragona i han confirmat fonts de l'Ajuntament a l'ACN. La presumpta víctima es va posar en contacte amb un alt càrrec del cos per explicar-li que el policia li havia demanat el telèfon mòbil a canvi de no multar-la al barri de Sant Pere i Sant Pau. Un cop es van conèixer els fets, l'instructor va obrir diligències i un expedient disciplinari a l'agent a qui se li va retirar l'arma de forma cautelar. El policia encara no ha tornat a treballar. La dona no ha interposat cap denúncia i, això suposa que els fets no es poden contemplar com una sanció administrativa ni penal.

Després de les primeres diligències, s’ha obert una comissió d’avaluació dels fets -de caràcter intern i que es preveu en el protocol d’assetjament del consistori. En aquesta comissió es determinarà la resolució definitiva i s’inclourà a l’expedient disciplinari per tal de procedir el que s’hagi decidit.