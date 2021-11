Els Mossos d'Esquadra, els advocats i la fiscalia demanen més eines per lluitar contra l'augment dels ciberdelictes i els casos de pornografia infantil que s'ha registrat arran de la pandèmia. Des dels Mossos d'Esquadra apunten que els atacs informàtics han crescut un 22,8% i les estafes, un 14,56% a Catalunya. Pel que fa als casos de pornografia infantil durant el confinament haurien augmentat un 1.000% a nivell d'Europa. La policia i la justícia lamenta no tenir prou eines per arribar a tots els ciberdelinqüents i només aconsegueixen identificar un percentatge molt baix de persones. Per això aposten per tenir més formació, normatives adaptades a la situació actual i disposar de la mateixa tecnologia que utilitzen els delinqüents.