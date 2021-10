Les pluges d'aquest cap de setmana podrien fer revifar la temporada de bolets, especialment a la Catalunya Central, cotes baixes del Pirineu i zones més costeres. L'investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i expert en bolets, Juan Martínez de Aragón, ha explicat a l'ACN que, perquè compensin la sequera del mes d'octubre, caldrà que siguin "generoses", de 20 o 30 litres per m2. Només així, remarca, es reactivarà la producció. On la pluja no tindrà ja efecte serà a les zones altes del Pirineu. "Malgrat que ara hi plogui molt, el fred que ha de venir impedirà que creixin", ha dit.

Des del CTFC remarquen que les pluges de setembre a Catalunya, per damunt de la mitjana habitual en aquest període, van fer créixer la producció de bolets, especialment d'espècies com el rovelló i el pinetell. La sequera de l'octubre, però, n'ha comportat una disminució.

El seu expert, Juan Martínez de Aragón, descarta que hi hagi una "explosió" com la del setembre, però sí que podria ser que en zones de costa, la Catalunya Central i cotes baixes del Pirineu es pugui reactivar. Ara bé, no serà immediat. "Tardarem uns 10 o 15 dies a que torni a sortir el bolet", detalla, sempre que la pluja hagi sigut almenys de 20 litres per m2.

Malgrat tot, preveu que la temporada de bolets "no serà extraordinària" com la del 2014 o 2018. Com a molt, i si les pluges acompanyen, serà "bona" a causa de la sequera d'octubre.