El Departament de Territori i Sostenibilitat invertirà 8,5 MEUR en la transformació de les 'platges' dels antics peatges de la C-32 i la C-33, a Vilassar de Mar, Arenys de Mar, Santa Susanna i Mollet del Vallès, en grans plantes fotovoltaiques. La superfície ara en desús que ha deixat l'alliberament dels peatges és d'11 hectàrees, un espai equiparable a 22 camps de futbol i capaç de generar 20.000 MWh anuals. L'electricitat verda resultant d'aquests espais servirà perquè tota la xarxa viària catalana sigui energèticament autosuficient, segons ha detallat el vicepresident de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró. La previsió del Govern és redactar el projecte el 2022 i posar-lo en marxa el 2023.

En aquest procés serà quan es defineixi exactament com seran aquestes plantes de generació d'energia verda. Puigneró apunta que podrien ser marquesines elevades amb zona d'aparcament a la part inferior o, incús, que s'estudiarà també la instal·lació d'electrolineres en alguns punts si es demostra que hi ha "excedent" d'energia.

En aquest sentit, un estudi del propi Departament de Polítiques Digitals i Territori apunta que les àrees afectades per l'alliberament dels peatges tenen un gran potencial fotovoltaic, ja que estan connectats a la xarxa elèctrica i les seves condicions són "optimes" per a la generació d'energia solar. Es tracta de terrenys plans i amb una "bona irradiació".

"Tenim un ferm compromís amb la lluita contra canvi climàtic i la reducció d'emissions de CO2", ha defensat el vicepresident Puigneró. Les plaques que s'instal·laran d'aquí a dos anys a l'espai dels antics peatges preveuen estalviar 5.000 tones de CO2, una xifra equiparable a treure prop de 3.000 vehicles diaris als accessos de Barcelona.

Trànsit normalitzat

L'anunci del Departament ha coincidit amb la normalització del trànsit a la C-32, al seu pas per Vilassar de Dalt, i a la C-33, a Mollet del Vallès. En aquests punts, els vehicles ja no han de travessar les estructures dels antics peatges reduint la velocitat, sinó que ja poden circular a la velocitat permesa a la via pel tronc central de l'autopista.

Els treballs per alliberar físicament l'autopista ja han finalitzat i es preveu que al llarg de la pròxima setmana també es pugui circular amb normalitat pel tram nord de la C-32, a Arenys de Mar i Santa Susanna. "Ho teníem tot preparat per fer les obres que aquestes vies ja estiguin funcionant amb absoluta normalitat dos mesos després", ha celebrat el conseller.

Puigneró, en canvi, denuncia que el govern espanyol no hagi estat tan àgil i les antigues cabines de l'AP-7 i l'AP-2 encara continuïn dempeus. "Les obres no han ni començat", ha etzibat. El vicepresident reclama a l'Estat que "acceleri" la demolició de les estructures dels peatges per evitar nous problemes de trànsit i de seguretat.