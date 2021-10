L'expresident Carles Puigdemont es va reunir recentment a Brussel·les amb Roberto Ciambetti, president del Consell Regional de Venècia i membre de la Lliga Nord, el partit d'extrema dreta liderat per Matteo Salvini. Segons confirmen fonts de l'entorn de Puigdemont, el líder de Junts va mantenir un sopar amb Ciambetti que descriuen com "una trobada emmarcada en les agendes privades".

Tot i això, no han volgut donar detalls del contingut de la trobada. Ciambetti era a Brussel·les la setmana passada per participar en el plenari del Comitè de les Regions, on presideix la delegació italiana.

President de la cambra legislativa del Vèneto des del 2015, Ciambetti és membre de la secció veneciana de la Lliga, que comparteix família política al Parlament Europeu amb Agrupació Nacional de l'ultra francesa Marine Le Pen.

Segons recull la premsa local, Ciambetti s'ha pronunciat diverses vegades sobre l'afer català condemnant la sentència contra els líders independentistes que van organitzar el referèndum.

Com a president del Consell Regional del Vèneto també ha expressat la seva "proximitat" amb el poble català i va ser a Catalunya l'1-O.

Reunions a Brussel·les

En el marc del Comitè de les Regions (CoR), Ciambetti participa habitualment en reunions de treball amb representants autonòmics de l'estat espanyol, així com d'altres regions europees.