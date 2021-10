El Procicat ha aprovat aquest dimecres ampliar l'aforament de l'oci nocturn del 70 al 80% i arribar al 100% pel a les instal·lacions esportives interiors, com gimnasos. En aquests establiments fins ara hi havia un 80% d'aforament permès. En el cas dels locals d'oci nocturn i assimilats es continuarà demanant el certificat covid digital per tal de poder accedir-hi-. L'aplicació d'aquesta eina requereix de l'aval judicial previ i és per això que el Govern ha enviat les noves mesures al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i està a l'espera de rebre el seu aval.

Continuarà vigent, com fins ara, la prohibició de menjar i beure al carrer entre la una de la matinada i les sis del matí, així com la prohibició de vendre alcohol a les botigues de conveniència entre les 22.00 i les 6.00h.