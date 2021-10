El president d’Òmnium, Jordi Cuixart, ha presentat aquest dissabte l’Escola de Formació Guillem Agulló com una via per instruir i “mobilitzar la intel·ligència col·lectiva”. Cuixart, que també és el director del centre, ha explicat que pretén “enfortir-nos col·lectivament com a activistes i fer-ho com a moviment d'emancipació”, perquè “aquest país s’ha forjat en la lluita no violenta” i, a parer seu, “només amb la formació podrem avançar”.

Aquesta iniciativa vol ser un espai d'aprenentatge teòric i pràctic per a l’enfortiment democràtic i per a la defensa i l’exercici dels drets civils i polítics. La presentació s’ha fet al Parc de l’Espanya Industrial, on han participat una quinzena d’entitats juvenils i els pares del jove antifeixista.