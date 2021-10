El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) ha publicat l'eliminació de gairebé la majoria de restriccions d'aforament encara vigents a la restauració, la cultura, l'esport exterior, les universitats i els congressos. Se suprimeix també el límit màxim d'assistents a esdeveniments i el nombre màxim de comensals per taula a la restauració, així com la distància entre aquests. La resolució concreta que tampoc hi haurà limitacions horàries en el desenvolupament de les activitats. On sí es mantenen limitacions d'aforament és en equipaments esportius tancats, on continuarà sent del 80%. La mascareta continua sent obligatòria en espais tancats. La resolució afirma que la situació epidemiològica actual permet fer un avançament "significatiu".

El text assimila les activitats recreatives musicals de caràcter extraordinari que es fan en altres espais que no són els que tenen les llicències o autoritzacions com a tal i permet que es facin en les mateixes condicions que les activitats recreatives musicals reglamentades. També preveu la realització de concerts, festivals musicals de tots els gèneres i altres esdeveniments culturals que es duguin a terme amb el públic dret i possibilitat de ball, en equipaments culturals o altres espais especialment habilitats tancats.

Continua assegurant que aquesta identitat de l'activitat justifica sanitàriament que, si es tracta d'activitats en espais tancats, es pugui establir també com a requisit d'accés la presentació del certificat emès per un servei públic de salut que acrediti la pauta completa de vacunació, una PCR o un test d'antígens negatiu o que s'ha passat la covid en els darrers sis mesos. Així, la resolució estén l'aplicació de la regulació d'aquesta documentació i del seu control a les activitats anàlogues, en els mateixos termes que es preveu per a les activitats recreatives musicals reglades.

D'altra banda, es manté la recomanació de no superar les deu persones en trobades familiars i de caràcter social. A més, es menciona la necessitat de mantenir la ventilació en espais tancats oberts al públic i altres establiments, ja sigui de manera natural o reforçada. També s'estableixen mesures d'organització per evitar aglomeracions en l'entrada a establiments i actes. La resolució detalla que l'Rt es troba per sota d'1 i amb una tendència decreixent i afegeix que també baixen les hospitalitzacions. Per tot plegat, Salut justifica que es pot fer un pas endavant important en el nou procés de desescalada iniciat en les darreres setmanes.