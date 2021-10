Dues tortugues babaues femella que havien perdut la visió de forma parcial han tornat a ser alliberades a la platja del Prat després de 12 anys de recuperació. Els dos exemplars, batejats amb el nom de Casimiro i Damm, van ingressar al centre de recuperació de la Fundació CRAM l'any 2009, després que se'ls detectés una infecció molt severa als dos ulls arran de la interacció amb pescadors. Els veterinaris van poder salvar-los la visió d'un ull i, durant els darrers anys, les tortugues han seguit un programa per poder ser reintroduïdes al mar. Aquest dissabte, personal o voluntaris del CRAM les han tornat al Mediterrani, tot i que la seva ruta es podrà seguir a través de dos dispositius satèl·lit.

Segons ha explicat el CRAM, la pèrdua de visió els plantejava "seriosos dubtes" de si els exemplars serien capaços de sobreviure en el seu hàbitat natural. En aquest sentit, els veterinaris de la fundació van dissenyar un programa per veure si l'evolució dels animals era positiva.

Al llarg dels últims 12 anys, ambdues han respost positivament a tots els estímuls que simulaven situacions en la vida salvatge, com per exemple orientar-se o alimentar-se amb preses vives. Alhora, fugien dels estímuls relacions amb la interacció humana, fet que ha demostrat que estan "plenament capacitades" per ser reintroduïdes al mar, segons ha indicat el CRAM.

Per altra banda, les dues femelles van assolir la maduresa sexual al centre de recuperació, el que les converteix en dos individus "de gran valor" per a la perpetuació de l'espècie.

Gràcies al seguiment per satèl·lit, la fundació podrà recollir dades científiques per avançar en la protecció de l'espècia i, alhora, permetrà confirmar la "plena adaptació" al medi natural de dues tortugues amb visió parcial.

En el cas de la tortuga Casimiro, el dispositiu de seguiment per satèl·lit ha estat adquirit a través d'una campanya de micromecenatge que ha comptat amb 115 donants. Pel que fa a la tortuga Damm, el dispositiu l'ha aportat la Universitat de València en el marc del projecte Life MedTurtles, en col·laboració amb la Universitat Politècnica de València.