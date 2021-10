La Conselleria de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat ha dit aquest dissabte que està treballant "en diversos escenaris" per ampliar finalment l'Aeroport de Barcelona-El Prat, informa aquest dissabte en un comunicat.

Ho ha dit el mateix dia que La Vanguardia publica que el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, té una alternativa d'ampliació que passa per estendre la tercera pista tant a l'est com cap a l'oest, reduint l'afectació sobre l'espai protegit de la Ricarda.

Aquesta alternativa -que, segons La Vanguardia, presentarà la Conselleria en els propers dies-- afectaria a una part encara per determinar de la zona del Remolar, un espai també protegit per la Xarxa Natura 2000, com la Ricarda.

En el seu comunicat, la Generalitat afirma que els escenaris en els quals treballa tenen l'objectiu de garantir la preservació ambiental, especialment de la llacuna de la Ricarda.

En al·lusió vetllada a la informació publicada, ha dit que no entrarà a valorar propostes "no oficials que puguin anar sortint" i que el seu objectiu és treballar en la redacció del pla director amb el consens dels ajuntaments afectats.

Ha dit textualment que el Govern central, i concretament la ministra de Transports, Raquel Sánchez, va impossibilitar la redacció del pla director, "trencant unilateralment" un acord aconseguit amb la Conselleria el 2 d'agost.