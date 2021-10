El sector de la cultura arribarà al 100% d'aforament "abans de dues setmanes". Així ho ha anunciat el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, que en declaracions a TV3 ha insistit que aquest pas cap a la plena ocupació serà "ben aviat". Actualment aquest sector es troba al 70% d'aforament permès. Argimon també ha valorat positivament la primera nit de reobertura dels locals d'oci nocturn en interiors i ha apuntat que s'han fet 20.000 lectures del codi QR que acredita el certificat covid per poder accedir als locals, tot i que ha puntualitzat que no equivalen a 20.000 persones sinó a "moltes més". La previsió és que aquest cap de setmana en siguin més.

Argimon va anunciar el passat dimecres al Parlament que si les dades continuaven en tendència positiva s'anirien eliminant les limitacions d'aforament. Així, les universitats tenen previst recuperar el 100% de presencialitat la propera setmana i el conseller va dir que la resta d'espais amb limitacions ho farien en dues setmanes. Aquest divendres ha concretat que el sector de la cultura podrà arribar a aquest 100% en com a màxim 15 dies. Precisament, aquest divendres de matinada s'ha produït una de les reobertures més reclamades, la de l'oci nocturn.

Argimon ha assegurat que l'obertura ha transcorregut sense incidències tècniques i amb afluència perquè "hi havia ganes". El conseller ha explicat que es poden produir moments en que l'aplicatiu que ha de permetre convalidar els certificats digitals covid no funcionin però ha afegit que això no farà que s'impedeixi el passi de la persona, sinó que es farà manualment.

El conseller ha justificat l'ús d'aquest certificat covid perquè es tracta d'un sector que ha estat tancat molt de temps i on hi ha molta interacció però, com ja va dir al Parlament, ha insistit que l'objectiu és que el seu ús sigui temporal i molt acotat. "D'aquí unes setmanes", ha dit en ser preguntat sobre quan es podria retirar la necessitat de presentar el certificat.

Ha descartat també fer ús generalitzat d'aquest certificat però sí ha obert la porta a que es pugui fer sevir per evitar haver de tancar sectors en cas que les dades empitjoressin.

La mascareta, encara per temps

Davant la pregunta si serà possible anar sense mascareta en interiors en breu, Argimon ha contestat que encara s'haurà de conviure amb ella un temps. De fet, ha dit que si es va al 100% d'aforament en la cultura o l'esport serà necessari portar mascareta. Ha reconegut que per la retirada de la mascareta "seria prioritària" però ha reconegut que les incidències més elevades s'estan donant ara en els més menors, ja que és la població no vacunada. En general, ha demanat prudència ja que ha recordat que la tardor i l'hivern són les estacions pròpies dels coronavirus. Pel que fa la vacunació, veu probable que s'acabi administrant una tercera dosi de la vacuna a tota la població. Ha dit que això s'haurà d'anar confirmant a mesura que es vagin rebent els resultats de diversos estudis en marxa.

El conseller ha augurat que hi haurà "algun repunt" de casos que podrien ser com "petites onades", sempre i quan no entri una nova variant molt disruptiva. Per últim, ha insistit en la necessitat d'incrementar el pressupost en salut i ha assegurat que no contempla que el sistema no pugui disposar dels diners que necessita. "És el moment de veure si ens ho creiem o no ens ho creiem", ha dit.