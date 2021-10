El Servei Català de Trànsit (SCT) i els Mossos d'Esquadra han planificat un dispositiu especial de seguretat per al pont del Pilar, des d'aquest divendres a la tarda fins la nit de dimarts. Es preveu que surtin de l'àrea de Barcelona mig milió de vehicles, i per això, a banda de mesures per augmentar la fluïdesa, els Mossos faran més de 1.200 controls de seguretat viària. En aquesta operació especial s’espera intensitat de trànsit sobretot cap a zones de l’interior i de muntanya. Tanmateix, depenent de la meteorologia, encara es podrà registrar mobilitat cap a les zones de costa.

Aquest trànsit pot produir un increment de retencions en les autopistes alliberades de peatge (AP-7 des de La Jonquera fins a Alcanar, C-32 nord i C-33) des del passat 1 de setembre, atès que, tal com ha succeït els caps de setmana anteriors, hi ha un transvasament de vehicles cap a aquestes vies, que ja eren considerades, abans d’aquesta situació de gratuïtat, com a carreteres d’elevada mobilitat en totes les operacions especials anuals.

També l'A-2, la C-14, la C-17, la C-16 i la N-260 poden patir retencions si fa bon temps, així com les vies més properes a Barcelona o altres com la N-145 a la Seu d'Urgell, la N-340 al Vendrell i la C-55 a Castellgalí.

Per tot això, Trànsit i Mossos estableixen per aquest pont del Pilar un dispositiu especial de trànsit a partir de les 15 hores d’aquest divendres i fins a les 24 hores del dimarts 12 d’octubre. L’objectiu de l’activació del dispositiu és el de minimitzar les possibles complicacions viàries en una operació sortida en què es preveu que uns 500.000 vehicles surtin de l’àrea metropolitana de Barcelona entre les 14.00 hores de divendres i les 14 hores de dissabte. Les previsions de l’SCT també indiquen un intens retorn de vehicles al llarg de la tarda del dimarts 12 d’octubre entre les 12 i les 22 hores.

S’estima que uns 275.000 vehicles retornin a l’àrea metropolitana en aquella franja.

Per millorar la fluïdesa del trànsit, divendres i dissabte s'obrirà el carril BUS-VAO de la C-58 a tots els vehicles, i es cancel·larà el carril lent de la C-16 entre Cercs i Berga.

Diumenge i dimarts també s'habilitaran mesures a la C-16 al Berguedà, a la C-55 a Castellgalí i a la N-II a Tordera, així com el carril BUS-VAO de la C-58. A l'AP-7 s'habilitarà un carril en sentit contrari a l'habitual entre Sant Celoni i la Roca del Vallès i entre Vilafranca del Penedès i el peatge de Martorell, en sentit Barcelona. La C-14 també tindrà mesures especials dissabte i diumenge per la Fira del Torró d'Agramunt.

Pel que fa als camions pesants, no podran circular dimarts a la tarda per l'AP-7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant, així com tampoc a l'A-2 de Barcelona a Cervera, la C-31 i la C-32 del Vendrell al Garraf i a Barcelona, respectivament, la C-32 de Montgat a Palafolls i altres vies com l'A-7, la N-145, la C-14, la N-260 o la N-230.

A més, Trànsit recorda que hi ha diversos punts en obres, per la qual cosa demana precaució. Són, per exemple, la C-32 nord i C-33, on s'estant retirant els peatges, tot i que aquests dies no es treballarà, l'A-2 amb un carril tallat al túnel del Bruc en sentit Barcelona i l'enllaç tallat amb la C-55, la C-17 amb dos trams en obres, l'N-II a Vilademuls (Pla de l'Estany), la C-14 a Organyà (Alt Urgell), la C-28 a Naut Aran i la N-230 a Vilaller (Alta Ribagorça).

Per gestionar l'augment de mobilitat, Trànsit i Mossos incrementaran els efectius disponibles i comptaran amb mitjans aeris. La policia catalana, amb 1.728 agents, farà 1.257 controls d'alcoholèmia, drogues, velocitat, transports, motos, distraccions i seguretat passiva. Fins aquest dijous han mort 102 persones en 96 accidents mortals a les carreteres catalanes.