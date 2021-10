Les sales de concert petites preveuen obrir aquest divendres o el cap de setmana i les més grans com la Razzmatazz o l'Apolo esperen fer-ho la setmana que ve. Si el TSJC dona el vistiplau, la reobertura de l'oci nocturn en espais interiors es farà a partir d'aquest divendres amb un aforament del 70%, amb certificat covid negatiu i l'ús de la mascareta. De fet, la gerent de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC), Carmen Zapata, ha alertat, en declaracions a l'ACN, que no es convertiran en "la policia del ball" per fer complir l'obligatorietat de la mascareta. En qualsevol cas, Zapata ha assenyalat que la sensació entre les sales de concert és de "cautela" i "incertesa" a l'espera de la decisió del TSJC d'aquest dijous.

Les persones que vulguin accedir als locals, a partir d'aquest divendres, hauran d'acreditar el certificat covid amb la pauta completa, o bé presentar una prova diagnòstica negativa. Un cop dins, es podrà ballar a la pista i s'haurà de portar mascareta en tot moment, excepte quan s'estigui consumint. La secció tercera de la sala contenciosa-administrativa del TSJC va rebre aquest dimecres al matí la petició de la Generalitat per validar el decret de noves mesures contra la Covid-19, que preveu la reobertura total de l'oci nocturn.

El tribunal va traslladar la petició a la fiscalia perquè es pronunciï abans de les 10 del matí d'aquest dijous. Zapata confia en què aquest dijous la resolució del tribunal sigui favorable a les sales de concert. De ser-ho, ha assenyalat que tots els locals petits obriran, mentre que altres de gran format esperaran a la setmana que ve. Ha argumentat que les grans sales tenen molt dels seus treballadors en ERTO i "ningú traurà personal d'un ERTO fins que no sàpiga si a la nit podrà estar treballant", ha assegurat.

La gerent de l'ASACC ha reconegut que les sales de concerts estan "escarmentades i cauteloses a l'espera que surti la resolució" del tribunal.

Razzmatazz

En el cas de Razzmatazz, el president de l'ASACC i codirector de la sala, Lluís Torrent, ha dit que aquest divendres no podran obrir i preveuen fer-ho a mitjans de la setmana que ve. "Ens agrada fer les coses bé i amb calma. Som una empresa bastant gran amb 100 persones i gairebé tothom està amb ERTO". Torrent ha manifestat que "s'han de generar noves plantilles i no es fa de dijous al migdia a la nit. Entenem que locals més petits són més àgils que nosaltres", ha afegit.

Torrent ha recordat que en tres ocasions ja els han dit que obrien per després tancar-los. "La gent està escarmentada i hi ha sales que diuen que obren i altres que ho faran la setmana vinent". En aquest sentit, ha insistit en què fins que la resolució no s'hagi publicat i sigui favorable a l'obertura, no començaran a treballar per obrir. "Després de tots aquests mesos ja no ve d'una setmana", ha manifestat.

El també president de l'ASACC ha assenyalat que aquesta obertura no es pot valorar de cap altra manera que no sigui positiva. "Després de gairebé 19 mesos tancats ens deixen obrir i només per això és positiu, fins i tot amb unes condicions que no són amb les que creiem que hauríem d'obrir". Torrent creu que amb el certificat d'immunització s'hauria d'obrir sense limitacions d'aforament i sense necessitat de mascareta, com es fa gairebé a tot Europa amb uns índexs de vacunació menors. Espera que en setmanes desapareguin les restriccions d'aforament i de mascareta.

Mascareta

Pel que fa l'obligatorietat de la mascareta a les sales, Zapata ha assenyalat que no es poden convertir en "la policia del ball" per fer-ho complir. En la mateixa línia, Torrent ha dit que estan avisant que la mesura de dur mascareta és d'impossible compliment. "La mascareta dins la sala no la podrem fer complir perquè és una evidència que tothom veu". Ha explicat que posaran cartells, però ha avisat que "no poden fer de policies o generar un problema d'ordre públic i expulsar de la sala algú que no es vol posar la mascareta".