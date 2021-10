La reobertura de l'oci nocturn en espais interiors es farà a partir d'aquest divendres 8 d'octubre amb un aforament del 70%. Les persones que vulguin accedir als locals hauran d'acreditar el certificat covid amb la pauta completa, o bé presentar una prova diagnòstica negativa. Un cop dins, es podrà ballar a la pista i s'haurà de portar mascareta en tot moment, excepte quan s'estigui consumint. El secretari del Gremi de Discoteques de Barcelona i Província, Ramón Mas, ha avançat que l'horari de tancament serà fins a les 5h entre setmana i fins a les 6h els dissabtes i diumenges. La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha anunciat que demà es presentarà la resolució al TSJC, i que "no contempla la possibilitat" que no avali la proposta.

No es podrà beure a la zona de ball i l'aplicació no estarà llesta aquest cap de setmana

Els clients de l'oci nocturn no podran beure a la zona de ball i l'aplicació del certificat covid no estarà llesta encara aquest cap de setmana. El Govern ha detallat aquest dimarts a la tarda com serà la reobertura dels locals, on caldrà presentar el certificat covid, de moment, a través d'un codi QR que es podrà obtenir al web verificacovid.gencat.cat. En les pròximes setmanes s'habilitarà una aplicació per a mòbils. Les discoteques podran obrir fins a les 5 h entre setmana i les 6 h dissabte i diumenge. El Govern ha donat llum verda a la reobertura i confia que el TSJC validi la decisió. En cas que el tribunal la tombi, l'executiu diu que caldrà "llegir la lletra petita" i actuar en funció de la justificació de la interlocutòria.