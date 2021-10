L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol està ingressat a l'hospital per un arítmia cardíaca que, per ara, sembla que no és greu. Segons ha avançat La Vanguardia i han confirmat a l'ACN fonts properes a la família, l'expresident va ingressar ahir dijous. El fundador de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) i president de la Generalitat del 1980 al 2003 té 91 anys. El gener passat, Jordi Pujol i la seva dona, Marta Ferrussola, van donar positiu per Covid-19 però van passar la malaltia sense complicacions.