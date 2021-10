El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha fet una crida aquest divendres a "recuperar l'esperit de l'1-O" i a "treballar plegats" per ser "imparables". En una declaració institucional del Govern, Aragonès ha afirmat que l'executiu es declara "hereu" del referèndum de l'1-O i es compromet a continuar el camí cap a la independència. "Forçant la negociació amb l'Estat però no només això. Sense renunciar a res", ha concretat. El republicà ha afirmat que el Govern està "orgullós" de l'1-O i es conjura per treballar per fer possible la independència. El cap del Govern ha afirmat que el país "tornarà a votar" i que això ho saben tant els catalans com l'Estat. Ha criticat que la "impotència" de l'Estat l'1-O es traduís en "cops de porra".

En una declaració institucional de l'executiu català quatre anys després de l'1-O i davant de la seu dels Serveis Matrius de CatSalut, Aragonès ha explicat que el referèndum representa un "punt d’inflexió" en la història de Catalunya i la "reafirmació" del poble català en la seva sobirania i en la defensa de la democràcia. "És un punt de no retorn", ha alertat.Aragonès ha indicat que el referèndum és la "solució inevitable" perquè és "l’única opció que permet que tothom s’expressi lliurement".

"L’1-O va ser possible gràcies al consens entre partits polítics i moviments socials, la complicitat d'institucions i ciutadania. I aquest n’ha de ser un dels aprenentatges. Avancem quan coincidim en un objectiu, només avancem quan generem grans consensos. I avui son molt clars: fi de la repressió i referèndum", ha indicat.Per la seva banda, el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha constatat que l'1-O de 2017, el país estava "a punt de viure un dels moment més rellevants de la nostra història". Ha concretat que el referèndum va suposar "el moment fundacional de la república catalana". "La llavor de la victòria i de la nostra llibertat. Un acte democràtic sense precedents, que es va fer tot i tenir un estat obsessionat en impedir-lo", ha subratllat Puigneró.El vicepresident del Govern ha lamentat que l'Estat va subestimar "la força del poble de Catalunya". Ha celebrat que el catalans estiguessin "curtits" per les seves conviccions "democràtiques, pels anys i per les lluites".