Els vehicles de més de 7.500 quilos hauran de circular obligatòriament pel carril dret i com a màxim a 80 kilòmetres per hora a l'AP-7 els diumenges a la tarda. A més, no podran fer avançaments. Aquesta és la nova mesura dictada pel Servei Català de Trànsit (SCT) per minimitzar les retencions generades des de la supressió dels peatges. La mesura serà efectiva a partir d'aquest diumenge i s'aplicarà entre les 15 i les 22 hores en el tram entre el punt quilomètric 55, Girona Nord, i el 216, Vendrell, en ambdós sentits de l'AP-7. Aquesta iniciativa substitueix les restriccions de circulació als camions que van finalitzar el cap de setmana passat. L'SCT ha assegurat que s'ha decidit en converses amb el sector.

La mesura estarà vigent fins a l'entrada en vigor de la resolució de restriccions a la circulació durant el 2022, que s'aprovarà i publicarà "properament". D'altra banda, es continuaran instal·lant carrils addicionals en sentit contrari en determinats trams de l'AP-7 per augmentar la capacitat viària de l'autopista. Aquesta mesura només s'adaptava en les operacions especials entre Setmana Santa i l'estiu. Trànsit ha assegurat que la implantació d'aquesta mesura i altres ha permès reduir les congestions dels caps de setmana de setembre i els carrils addicionals han contribuït a "retornar a la situació d'abans de l'alliberament" de peatges.

En concret, les retencions durant el primer cap de setmana de setembre (3-5) van arribar fins a 37 kilòmetres al tram nord i a 23,5 al sud, on a més hi va haver un accident greu. Durant el segon cap de setmana, el del 10 al 12, amb mesures ja instal·lades, les retencions van ser de 20 kilòmetres al sud i de 19 al nord, aquí també hi va haver un accident greu. En el tercer cap de setmana les retencions màximes van ser de set kilòmetres al nord i cinc al sud i, segons Trànsit, no eren aturades completes sinó trànsit dens. En el quart cap de setmana, del 24 al 26 de setembre, la retenció màxima va ser de nou kilòmetres la nord i 10 al sud, també amb trànsit dens amb aturades.

Trànsit ha explicat que el desplegament d'aquests carrils amb cons és incompatible amb la possibilitat que els vehicles pesants puguin circular per altres carrils de l'autopista que no siguin el dret. Per últim, l'SCT ha instat de nou al titular de la via a accelerar les tasques de desmantellament de les infraestructures dels peatges per donar continuïtat a la capacitat de tres carrils de l'autopista.