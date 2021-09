Una cinquantena de càrrecs electes d'ERC vinguts d'arreu del país s'han concentrat davant les instal·lacions municipals de Cambrils per mostrar el seu suport a l'alcaldessa Camí Mendoza i els regidors que passen a l'oposició. Entre ells hi ha assistit l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, qui ha anat des de més lluny.

Cambrils té a partir d'aquest dimarts nou equip de govern després que la moció de censura impulsada per NMC, PSC, Cs, PP i dos regidors no adscrits hagi prosperat. Oliver Klein (NMC) s'ha convertit en l'alcalde del municipi després de l'aprovació de l'únic punt de l'ordre del dia amb tretze vots a favor i vuit en contra. La fins ara alcaldessa Camí Mendoza (ERC) i Junts per Cambrils han quedat relegats a l'oposició. Enmig d'una sessió plena de retrets entre tots els partits, el nou batlle ha justificat la "necessitat" d'un canvi de rumb polític. ERC i Junts han criticat durament les actituds de Klein com a soci de govern i l'han acusat de "deslleial i poc transparent".

✊ Alcaldesses i alcaldes republicans donen suport a l'alcaldessa de Cambrils @Cami_Cambrils i el seu equip. Una moció de censura de NMC, PSC, PP i Cs posarà fi a 6 anys d'alcaldia republicana. Continuarem treballant pel municipi i el 2023 hi tornarem! #MunicipisRepublicans pic.twitter.com/gALLKDf64f — Municipis Republicans (@ERCmunicipal) 28 de septiembre de 2021

La sessió plenària, que s'ha realitzat a porta tancada, s'ha allargat dues hores i mitja i ha comptat amb llargues intervencions de tots els portaveus dels grups municipals. En un ambient tens i ple de retrets entre tots els interventors, els impulsors de la moció de censura l'han justificada argumentant que "Cambrils no podia esperar més", tal com ha assegurat el nou batlle. Segons Klein, aquesta moció s'ha fet "en positiu" amb l'objectiu de "donar impuls al municipi" i ha descartat que es tracti de cap "qüestió personal". Uns arguments que han subscrit els seus nous socis de govern: PSC, PP, Cs i els regidors no adscrits.

Klein ha acusat el govern sortint de no ser "transparent" ni de "buscar consensos en temes cabdals per a la ciutat", una tendència que ara buscarà revertir amb nous socis. D'altra banda, el batlle ha apuntat que "treballaran en la presa de decisions des del primer dia" i ha insistit que l'actual equip de govern té més suports que no pas l'anterior. Està previst que aquest dimecres es faci públic el nou cartipàs, a més d'esclarir quin paper jugaran els dos regidors no adscrits -Patricia de Miguel i Josep Maria Artigau- que han donat suport a la moció de censura.

La nova oposició, formada per ERC i JxC, s'ha mostrat molt dura envers l'antic soci NMC i concretament, el fins ara tinent d'alcalde Oliver Klein. Tant Mendoza com Abella li han retret "manca de lideratge i lleialtat" durant l'any i mig en què ha format part del pacte de govern i que s'ha trencat arran de la moció de censura. Des de Junts per Cambrils, el regidor Lluís Abella ha insistit en la "corresponsabilitat" d'Oliver Klein en àmbits com el de la neteja del poble o la dinamització comercial, ja que NMC tenia responsabilitats en regidories com Promoció Econòmica o Urbanisme. En acabar la sessió plenària, l'exalcaldessa republicana ha insinuat que a partir d'ara "Cambrils podria tenir un alcalde a l'ombra". El govern sortint també ha anunciat que es convertirà en una oposició "fiscalitzadora" envers les polítiques liderades per l'alcalde Klein.

Sense premsa a la sala de plens

La premsa convocada per seguir el ple de votació de la moció de censura ha hagut de seguir el transcurs de la sessió des de la sala de premsa habilitada per a l'ocasió, seguint el protocol covid. Abans de l'inici del plenari -el primer presencial en un any i mig- s'ha permès la gravació d'imatges de recurs durant cinc minuts. Per contra, la secretària general del consistori ha prohibit i ha impedit l'enregistrament d'imatges des de l'exterior de la sala de plens en el moment de la votació de la moció de censura, així com també de la presa de possessió d'Oliver Klein, qui ha rebut la vara d'alcalde de la mà de la regidora d'NMC Natàlia Pleguezuelos.