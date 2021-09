El tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, ha explicat aquest dissabte que s'han detingut 20 persones pels aldarulls en el gran "botellón" de l'avinguda Maria Cristina, que va congregar 40.000 persones en el seu moment més àlgid. A més, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va fer 43 assistències. D'aquestes, 3 van ser per lesions greus, 23 per ferides menys greus i 17 per lesions lleus. Batlle, que ha destacat que hi ha 13 ferits per arma blanca, ha defensat que el dispositiu estava mesurat i que la situació estava prevista, però ha afegit que no es podia evitar. "L'erupció del volcà de la Palma es podia preveure però no es podia evitar", ha afegit.

En la segona nit de les festes de la Mercè, milers de joves s'han agrupat a l'entorn de plaça Espanya per beure i ballar sense respectar les distàncies de seguretat i sense mascareta. Alguns grups han fet destrosses al Palau de Congressos, han cremat contenidors, arbres i algun cotxe. També han llençat ampolles de vidre contra els agents de la Guàrdia Urbana que els intentaven dispersar, segons es pot veure en vídeos penjats a Twitter per la periodista del diari 'El Periódico' Elisenda Colell.

Colau demana a Interior que els Mossos liderin un dispositiu preventiu

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat al conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, que els Mossos liderin un dispositiu preventiu per evitar nous aldarulls a l'avinguda Maria Cristina. Després del precedent de la nit passada, l'alcaldessa ha qualificat "d'inacceptable" el macrobotellot amb prop de 40.000 persones que ha acabat amb detinguts, ferits, vandalisme i pillatges al Palau de Congressos i en algun comerç. "Això ha passat de ser un problema d'incivisme a un problema de vandalisme i ordre públic", ha indicat. Per això, ha afirmat que els Mossos i la Guàrdia Urbana estan ara treballant i decidiran "amb criteris tècnics" els detalls del dispositiu.