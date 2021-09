L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha reaparegut aquest dissabte a l'Aplec Internacional organitzat per l'Associació per a la Difusió del Folklore (Adifolk) després de la seva posada en llibertat. Tal i com tenia previst abans de la seva detenció dijous a la nit, Puigdemont ha participat en les activitats de l'aplec i ha saludat els seus organitzadors.

"Estic acostumat a ser perseguit per Espanya, però el final és sempre el mateix: soc lliure", ha dit l'expresident tot just abans de participar en una recepció a l'Ajuntament de l'Alguer amb el síndic i amb el president de Sardenya. Prèviament, Puigdemont ha visitat l'aplec internacional d'Adifolk, on ha estat rebut per centenars de persones. L'expresident ha assegurat també en breus declaracions als periodistes que ell "continuarà lluitant". Està prevista una atenció als mitjans aquesta tarda.