Els tretze CDR investigats en l''Operació Judes', processats per terrorisme i tinença i fabricació d'explosius, declararan els dies 28 i 30 de setembre als Jutjats de Mollet del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Sabadell i Vic. Davant d'aquesta nova citació, la seva defensa fa una crida "a tots aquells que els fa vergonya l'estat espanyol" a que mantinguin viva la lluita contra la repressió. Eva Pous, l'advocada d'Alerta Solidària que coordina la defensa dels investigats, demana continuar omplint els carrers per aconseguir la "llibertat" de les persones investigades, així com la llibertat del país: "L'única forma de poder avançar és no deixar que ens facin retrocedir", ha dit en un acte a Sentmenat (Vallès Occidental) de suport als encausats.

Per als dies de les declaracions judicials, Alerta Solidària convoca manifestacions a les portes dels jutjats. El dimarts 28 declaren cinc investigats a Mollet del Vallès i un sisè a Cerdanyola del Vallès, mentre que dijous 30 es prendrà declaració d'un encausat més a Vic i els darrers sis ho faran als Jutjats de Sabadell.

"Us animem a persistir en la defensa dels nostres drets com a poble i mantinguem en encesa la flama de la lluita", ha afirmat l'advocada dels processats. Eva Pous ha participat aquest dissabte en un acte de suport als tretze CDR investigats quan es compleixen dos anys de les detencions en un gran desplegament policial per diversos municipis vallesans.

"Fa dos anys que esbotzaven portes de matinades i els segrestaven davant de familiars i amics", recorda Ester Amiel, portaveu del grup de suport a les persones detingudes aquell 23 de setembre de 2019. Segons Amiel aquelles detencions s'emmarquen un moviment de l'Estat per "accelerar el motor de la piconadora repressiva" enfront la rebel·lió del poble català.

La portaveu dels encausats assegura que les tretze persones citades a declarar tenen "por" de la justícia espanyola perquè aquestes, assegura, són "dues paraules que no cases". "Busquen que tinguem por i ens desmobilitzem per a la incertesa, però no permetrem que la por ens guanyi i no ens distraurem del nostre objectiu", ha etzibat.

Processats per terrorisme

El magistrat de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón va anunciar fa deu dies el processament per pertinença a organització terrorista als tretze presumptes membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR), i a nou d'ells, a més, per tinença, dipòsit i fabricació de substàncies o aparells explosius i inflamables de caràcter terrorista.

El jutge considera que aquest grup formava, dins dels CDR, l'anomenat Equip de Resposta Tàctica (ERT), una cèl·lula integrada pels investigats d'una "gran radicalitat" que va materialitzar algunes de les accions més contundents que van dur a terme els CDR i que pretenien assaltar el Parlament. S'enfronten a penes que van dels sis als 27 anys de presó.