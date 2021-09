El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, confia que quan decaiguin les restriccions a l'oci nocturn serà més fàcil evitar que es produeixin macrobotellots com el de la UAB de la matinada de divendres a dissabte passat. Amb tot, el conseller apunta que encara no està la situació sanitària i de control de la pandèmia de la covid-19 com per a permetre aquesta reobertura i que la restricció continuarà "fins que les dades sanitàries, que van millorant, apuntin que es possible tornar a l'obertura".

"Ens agradaria que es fes, però quan sigui possible perquè no fem més mal que bé", ha dit en declaracions a TV3, tot afegint que "quan es pugui obrir des del punt de vista sanitari ajudarà i facilitarà la gestió" dels botellots.

Amb tot, Elena ha volgut apuntar un matís perquè creu que la celebració de macrobotellots com el de divendres "supera" la qüestió del tancament de l'activitat de nit. "Diguem-ho clar: a Madrid i altres llocs d'Europa l'oci no està obert, i abans d'ahir hi va haver a Madrid una festa amb més de 25.000 persones", explica per a argumentar que no tot respon a la manca d'oci nocturn reglat.