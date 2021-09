La jornada d’aquest dissabte 18 fins a les 15 hores ha transcorregut amb comoditat i sense retencions. Tant les vies de costa com les carreteres amb destinació a la muntanya han registrat trànsit fluid i sense cues, tret d’alguna zona puntual, com l’entrada a Andorra per l’N-145.

La circulació ha estat còmoda també a les principals artèries de la xarxa viària, com l’autopista AP-7, tret de la zona de Sant Cugat – el Papiol- Castellbisbal que ha registrat trams intensos a primera hora de la tarda, a causa de la pluja.

Com és habitual, el Servei Català de Trànsit ha establert mesures especials de circulació i ordenació del trànsit per facilitar la sortida, tant divendres tarda com dissabte matí, en punts com la C-16 a Berga i la C-58 de sortida de Barcelona, o de control de velocitat per condicions meteorològiques adverses a la C-17 a Montcada, Centelles i a Tagamanent.

Pel que fa al volum de vehicles registrat, des de les 15 h d’ahir divendres 17 fins les 15 h d'avui dissabte, han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 452.570 vehicles, un 4% més de la previsió inicial (435.000 vehicles). Alhora, aquesta xifra suposa un 2% menys respecte el cap de setmana equivalent de 2019 i un 5% més respecte el cap de setmana passat.