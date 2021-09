El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha citat el vicepresident, Jordi Puigneró, aquest dijous al matí al Palau de la Generalitat després del xoc per la taula de diàleg. "Parlarem de la reunió d'ahir, dels darrers dies i de com ho enfoquem a partir d'ara. Tindrà tota la informació necessària. Tinc tota la confiança en el vicepresident", ha afegit en una entrevista a 'Rac 1'. Aragonès manté que en les pròximes reunions de la taula de diàleg les delegacions han de continuar sent entre governs però ha afegit que els "represaliats" han de tenir un "paper" en el procés de negociació des de fora de la taula. I ha instat Junts a fugir del "regat curt": "La gent està molt cansada de picabaralles partidistes", ha afirmat.