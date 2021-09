El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat "lleialtat" al vicepresident, Jordi Puigneró. Així ho han explicat a l'ACN fonts de la Presidència, sobre la trobada -de poc més d'una hora- que han mantingut els dos dirigents aquest dijous al matí a Palau. Aragonès també ha demanat a Puigneró que eviti que es tornin a produir situacions com les dels últims dies, en referència a la polèmica pels noms que va proposar Junts a la taula de diàleg, i a les crítiques de diversos dirigents del partit a l'espai de negociació. Per la seva banda, el vicepresident creu que la reunió amb Aragonès ha anat "bé", perquè el president li ha fet el traspàs de la trobada amb la Moncloa, tal com han apuntat a l'ACN fonts del departament de Puigneró.

Aragonès també ha insistit a Puigneró que, si Junts proposa noms per a la taula que siguin de Govern, el president no tindrà cap problema en acceptar-los. En una entrevista d'aquest matí a Rac1, Aragonès ja ha subratllat que també parlaria amb el vicepresident sobre com s'enfoquen les properes passes, a banda de valorar la jornada d'ahir: "Tindrà tota la informació necessària. Tinc tota la confiança en el vicepresident".El president del Govern manté que en les pròximes reunions de la taula de diàleg les delegacions han de continuar sent entre governs però ha afegit que els "represaliats" han de tenir un "paper" en el procés de negociació, des de fora de la taula. Així, ha instat Junts a fugir del "regat curt": "La gent està molt cansada de picabaralles partidistes", ha afirmat.

En una línia similar, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha dit aquest matí a TV3 que espera que els consellers de Junts vagin a la pròxima taula de diàleg: "Tenim temps i ganes de posar-nos d'acord". Vilagrà ha recordat que els noms proposats, com Jordi Sànchez o Jordi Turull, "formen part d'un partit, no de la Generalitat" i que és "important" que hi siguin "actius de Junts al Govern".

De la seva banda, Puigneró va avisar ahir al matí que el conflicte entre Catalunya i Espanya no es podrà resoldre "excloent" JxCat i ha assegurat que creure això "no té cap sentit". "Si algú pensa que el conflicte es podrà resoldre sense la participació de JxCat va mal encaminat", va advertir en una entrevista a Rac1, hores abans de la reunió de la taula de diàleg. Puigneró va lamentar que des d'ERC i el govern espanyol "es qüestionin" els membres proposats per Junts –Puigneró, Jordi Sànchez, Jordi Turull i la líder de JxCat al Congrés, Míriam Nogueras- i va apuntar que aquesta era una decisió que hauria de pertocar només a qui escull els representats.

Més enllà de la polèmica pels noms de JxCat a la delegació catalana, Aragonès i Puigneró han intentat llimar les diferències per tal que no afectin el Govern. Si no hi ha cap novetat, el president i el vicepresident es tornaran a reunir dimarts que ve a primera hora del matí, en la trobada que acostumen a mantenir tots dos -a vegades s'hi suma Vilagrà- abans del Consell Executiu.