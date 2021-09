El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha prioritzat els "avenços més que els terminis" de la taula de diàleg. Així s'ha expressat durant la compareixença de premsa a la Galeria Gòtica, aquest dimecres a la tarda, després del "reinici" de la negociació amb l'Estat. Aragonès espera "construir confiances" amb el govern espanyol. Així mateix, també ha explicat que ha exigit al president de la Moncloa, Pedro Sánchez, la fi de la "repressió". Aragonès també ha apuntat que, a l'inici de la reunió entre les delegacions de la Generalitat i el govern espanyol -amb la presència dels dos presidents-, ha reiterat que l'autodeterminació és "la millor proposta".

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha recordat aquest dimecres després de la reunió amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que les posicions d'un executiu i l'altre sobre la resolució del conflicte polític a Catalunya estan "molt allunyades", però les dues parts "hem coincidit que la taula de diàleg és el millor camí per avançar", i per això cal treballar "sense pressa, sense pausa, però sense terminis". Un missatge per desplaçar el marge de dos anys per al diàleg que ERC i la CUP van establir al pacte d'investidura, perquè –segons el president espanyol- "per resoldre el fons del conflicte fa falta temps".

Sánchez ha rebutjat les peticions d'Aragonès sobre amnistia i autodeterminació, i ha emplaçat els equips de la taula de diàleg a obrir el debat per les qüestions "on estiguem més a prop" i "podem avançar".

El president espanyol ha fet aquestes manifestacions en roda de premsa després de la reunió d'una hora i 50 minuts que ha mantingut amb el president de la Generalitat a la Sala de Diputats del Palau. La trobada a porta tancada ha durat una hora i ha anat seguida d'una fotografia conjunta de les dues delegacions al Pati dels Tarongers i de la reunió de la taula de diàleg entre els dos executius, que té lloc a la sala torres Garcia i a la que finalment han participat breument Sánchez i Aragonès.