El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha arribat al Palau de la Generalitat a les 15h en punt per escenificar una represa de la taula del diàleg marcada per l'absència de JxCat. I és que després de la polèmica de les últimes hores, la delegació catalana només estarà formada pel president Aragonès i dos consellers d'ERC: Laura Vilagrà i Roger Torrent. Aragonès l'ha rebut a les cotxeres del Palau acompanyat de la formació de gal·la dels Mossos d'Esquadra. Primer hi haurà una trobada entres els dos presidents, tots dos compareixeran en roda de premsa per separat, i posteriorment es reuniran les delegacions de la taula del diàleg al Saló Torres Garcia. Està previst que els presidents només assisteixin a l'inici de la taula.

Sánchez i Aragonès es trobaran a la Sala dels Diputats del Palau i ha de servir, segons el Govern, "per situar els objectius i la metodologia de la represa del procés negociador". La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha explicat en una entrevista a 'Catalunya Ràdio' que un dels objectius és que d'avui en surti un calendari "clar" sobre la periodicitat de les pròximes sessions. I ha afegit que el Govern vol que la taula es torni a reunir abans de Nadal. ERC i Junts arriben a la reunió d'avui enmig d'acusacions creuades sobre vetos i incompliments d'acords. Els republicans diuen que el seu soci de Govern no ha complert l'acord verbal de configurar una delegació catalana formada per membres de l'executiu. I, per la seva banda, Junts ho nega i argumenta que l'acord d'investidura no inclou aquesta condició. Segons el partit de Carles Puigdemont i Jordi Sànchez, és la Moncloa qui ha vetat la seva proposta de noms. Caldrà veure si el xoc que avui ha deixat fora JxCat es podrà reconduir de cara a les pròximes reunions d'aquest espai. Després que JxCat s'hagi negat a presentar una altra proposta amb noms només del Govern, el govern espanyol ha retirat dos ministres que havien de formar part de la seva delegació: Raquel Sánchez i Manuel Castells.

D'aquesta manera, quedarà més equilibrat el nombre de representants de cada delegació. Així doncs, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, coordinarà la part del govern espanyol, que també estarà integrada pel ministre d'Esports, Miquel Iceta; la vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz (UP); i la ministra de Política Territorial i portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez.

En un context de divisió i crisi entre ERC i JxCat, el govern de Pedro Sánchez arriba a la cita d'avui amb l'advertiment que "el que ha passat en 10 anys no es resoldrà en 2". En les últimes hores, des del govern espanyol s'ha repetit que no és possible un referèndum d'autodeterminació ni l'amnistia.