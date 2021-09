El ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños, ha anunciat que la delegació del govern espanyol a la taula de diàleg estarà composada per la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez; el ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, el ministre d'Universitats, Manuel Castells, i ell mateix.

En una entrevista al Diario.es, Bolaños ha afirmat que la presència del president espanyol, Pedro Sánchez, "encara no està decidida" i diu que l'ha de prendre ell mateix. El ministre desvincula el desacord pel Prat amb la taula i diu que "el que ha passat amb l'aeroport és un exemple que les coses es poden fer de manera diferent".

Bolaños ha tret importància a la presència del cap de l'executiu a la trobada entre governs, sinó a iniciar el "diàleg amb Catalunya" per solucionar la situació actual. "Jo no posaria tant l'accent en qui hi va o en qui no, sinó en què intentarem a través de la taula de diàleg", ha precisat. En aquest sentit, afirma que l'objectiu és aconseguir que Catalunya sigui un lloc "més habitable" on els catalans sentin que hi tenen projectes compartits.

El ministre de la Presidència ha tret importància a abordar el referèndum a la trobada, perquè considera que "no és la solució, com tampoc l'autodeterminació". "La solució és que Catalunya es retrobi i que sigui clarament un lloc on els catalans considerin que hi tenen projectes en comú i objectius compartits", ha insistit en el mitjà digital.

Així, diu que posaran tots els esforços perquè Catalunya entengui que "de la mà d'Espanya i amb Espanya i dins d'Espanya hi ha una Catalunya més forta, més pròspera i més social".Segons Bolaños, és una "prioritat" i una "voluntat" de l'executiu que la taula de diàleg entre governs es reuneixi la propera setmana, en paral·lel a l'aposta per al creixement econòmic i una recuperació justa.

"Hem de començar a parlar del que ens uneix als catalans i, després, del que ens uneix als espanyols. I aquesta serà una prioritat del govern en aquesta taula: intentar recuperar afectes i complicitats", assegura al Diario.es.

En la mateixa entrevista, s'ha referit a la inversió al Prat, afirmant que era "molt potent per Barcelona i Catalunya" i que era "imprescindible" fer-la amb la "col·laboració, la complicitat i el suport de la Generalitat". "En aquest sentit vam arribar a un acord amb la Generalitat que finalment, diguem que no han estat absolutament convincents a l'hora d'explicar-nos els motius pels quals finalment aquest acord no ha estat possible", ha justificat. Per això, creu que en "futures ocasions" tothom ha de treballar perquè se sigui conscient que "treballant de la mà" es poden fer "més coses a Catalunya".

En una entrevista a 'La Vanguardia', el ministre de Cultura, Miquel Iceta, s'ha expressat en una línia similar, assegurant que està "més en mans del Govern que de ningú altre" reconduir la inversió al Prat. "Sense el concurs, l'acord i el lideratge de la Generalitat no es produirà", ha precisat.

Preguntat sobre l'autodeterminació, Iceta ha dit que el Govern té "plena legitimitat i dret a enfocar les coses com vulguin, però ja saben que en aquestes qüestions no estem d'acord". Iceta també ha avançat que els 20 primers milions per la cocapitalitat cultural de Barcelona arribaran "abans de final d'any" i defensa que els indults "no van ser l'apocalipsi que havien profetitzat". "El clima no només a Catalunya, sinó al conjunt d'Espanya ha millorat. El govern de Pedro Sánchez té diversos llargs d'avantatge precisament per la decisió d'indultar", conclou.