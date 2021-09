La manifestació de la Diada, sota el lema 'Lluitem i guanyem la independència', ja avança per la Via Laietana de Barcelona. La protesta, organitzada per l'ANC i amb el suport d'Òmnium Cultural i l’AMI, és la primera des del 2017 en què poden participar els líders independentistes presos, indultats al juny. A més, també és la primera en moviment des de l'esclat de la pandèmia.

Milers de persones ocupen la part alta de Via Laietana, Urquinaona i pujant cap al carrer Pau Claris amb estelades i cartells exigint la independència. La marxa va cap a l'Estació de França, on es preveuen els parlaments, amb crits com ‘Independència’, '1-O, ni oblit ni perdó', i cartells amb el missatge 'Hem guanyat' o ‘Exigim la independència'.

Just abans de l’inici de la marxa, la presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, i els seus dos antecessors en el càrrec, Jordi Sànchez i Carme Forcadell, s’han trobat davant de la capçalera i han saludat els participants a la manifestació, que cridaven ‘Independència’.

El president d’Òmnium, Jordi Cuixart, també en la seva primera Diada des que va sortir de la presó, ha animant els participants a la protesta a cridar consignes a favor de la independència entre aplaudiments.

A la capçalera, han cantant ‘L’Estaca’, de Lluís Llach. En aquest retorn als carrers de l’independentisme, també participen a la protesta, entre d’altres, el president Pere Aragonès, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, Oriol Junqueras o Josep Rull. La manifestació ha sortit de la zona de plaça d'Urquinaona i recorre la Via Laietana avall. L'ANC ha habilitat 10 zones de concentració prèvia distribuïdes al llarg del carrer Pau Claris, des de la cantonada amb Provença, que aniran baixant per Via Laietana a mesura que avanci la protesta.

Un cop al final de Via Laietana, la manifestació girarà cap al Passeig Isabel II, fins arribar a l'escenari final davant de l'Estació de França.

A la capçalera de la manifestació hi ha la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie; el president d'Òmnium, Jordi Cuixart; Lluís Llach com a representant del Consell per la República, la presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona, Mònica Roca, o el portaveu de la Intersindical, Sergi Perelló, entre d'altres representants d'entitats com els de la Via Galega, els de la Via Bàltica, Decidim (País Valencià), Guru Esku Dago (Euskadi), o l'Assemblea Sobiranista de Mallorca.

A la segona fila de la manifestació hi ha entitats, organitzacions i sindicats com FNEC, USTEC, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, la patronal AnemxFeina, la Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes, l'AMI, la Plataforma per la Llengua, Unió de Pagesos, Acció Cultural del País Valencià, l'Obra Cultural Balear, o François Alfonsi, representant del nacionalisme cors.

Manifest 'La independència és a les nostres mans'

El manifest de la mobilització destaca el resultat de les últimes eleccions, amb el 52% de vot independentista, i afirma que cal fer "imparable la ruptura amb l'Estat espanyol empoderant el moviment popular i desplegant una estratègia de confrontació no violenta que faci inevitable la victòria".

El text remarca que "només quan el poble ha agafat les regnes del procés d'independència és quan s'han fet passes fermes endavant", i apunta que cal fer "una crida a la ciutadania per enfortir el moviment independentista fora de les institucions".

"Siguem capaços, altre cop, d'arrossegar les nostres institucions de Govern cap a la independència, com ja vàrem fer", defensa el manifest. Segons els organitzadors de la manifestació, cal transformar "la repressió històrica i incessant que exerceix l'Estat contra la nació catalana en un bumerang que retorni amb força contra l'ocupant".

Mesures covid

La de la Diada és la primera manifestació en moviment de grans dimensions que es fa després que el Govern decidís aixecar la restricció aquest dimarts. A la protesta, un missatge per megafonia demana mantenir la distància personal, evitar aglomeracions, no unir-se amb gent d’altres bombolles i portar mascareta tapant-se la boca i el nas.

La realitat, però, és que es veuen molts grups de gent sense mantenir la distància recomanada d’1 metre i mig entre bombolles. L’ús de la mascareta és majoritari però també hi ha gent que va sense o la porta abaixada.