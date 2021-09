El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha reclamat als partits sobiranistes una «gran estratègica conjunta» per la taula de diàleg. L'entitat els ha emplaçat a plantejar propostes amb l'ànim de convertir en acció política les peticions de la ciutadania i ha assegurat que la pressió al carrer és «imprescindible».

El president de l'entitat també ha reclamat l'amnistia per als «represaliats» i ha assegurat que els indults no serveixen per «passar pàgina» ni aturar la «vulneració de drets fonamentals». Per altra banda, Cuixart ha anunciat que Òmnium impulsarà una «gran mobilització» per «revertir» la llei audiovisual que vol aprovar el govern espanyol i que considera que pretén «relegar el català a una qüestió folklòrica».

L'acte ha tingut lloc al passeig Lluís Companys de Barcelona i ha estat la primera Diada amb la participació de Cuixart des de 2017, quan va entrar a la presó. A l'esdeveniment hi ha assistit membres dels diferents partits sobiranistes, així com representants de les associacions sindicals.