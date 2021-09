L'independentisme es mobilitzarà aquest dissabte amb motiu de la Diada de l'11 de Setembre i ho farà amb la vista posada en la taula de diàleg entre la Generalitat i el Govern central prevista per a la setmana vinent, que genera tensions i discrepàncies entre els partits i entitats favorables a la independència de Catalunya.

Després que l'any passat la Diada fos la més discreta dels últims anys a causa de les restriccions per la pandèmia del coronavirus, aquesta vegada se celebrarà ja amb més normalitat però encara condicionada per les limitacions de la covid-19.

El focus estarà en la manifestació de Barcelona que ha convocat l'ANC, que aquest any té com a lema 'Lluitem i guanyem la independència' i serà ara una marxa normal, a diferència dels últims anys, més caracteritzats per mobilitzacions massives i estàtiques que cercaven omplir grans espais en què es feien algunes 'performance'.

La manifestació, que es podrà celebrar perquè el Govern ha aixecat a partir d'aquest divendres les restriccions de reunió de persones, començarà a plaça Urquinaona, on hi van haver grans aldarulls després de la sentència de l'1-O.

Baixarà per la Via Laietana, passarà per davant de la Comissaria de la Policia Nacional, i acabarà davant de l'Estació de França, on se celebrarà un acte amb les intervencions dels president de l'ANC, Elisenda Paluzie; d'Òmnium, Jordi Cuixart, i de l'AMI, Jordi Gaseni.

Està previst que a la manifestació hi assisteixin els principals dirigents d'ERC i Junts, així com el president de la Generalitat, Pere Aragonès, la majoria de consellers del Govern i la presidenta del Parlament, Laura Borràs, mentre que per part de la CUP hi haurà la presidenta del grup del Parlament, Dolors Sabater.

L'ANC no ha volgut fixar una xifra que faci considerar un èxit la mobilització i creu que no es pot comparar amb manifestacions d'altres anys perquè encara es farà en un context de pandèmia, però Paluzie va explicar dijous que preveuen reunir un grup de "sis dígits" i va confiar que sigui una de les mobilitzacions més grans a Europa en temps de coronavirus.

Divisió per la taula

Per a l'entitat convocant, aquesta manifestació cerca evidenciar que la independència s'aconseguirà lluitant des de la mobilització de la ciutadania al costat de l'acció de les institucions, i en els últims dies el Govern i els partits independentistes han defensat que ha de servir per tornar a demostrar la "fortalesa" del moviment sobiranista.

No obstant això, previsiblement es visibilizaran les diferències que hi ha de cara a la taula de diàleg, que l'independentisme afronta dividit: ERC és l'únic actor que aposta clarament per la taula, Junts la critica constantment tot i que hi participa, la CUP no creu en l'estratègia del diàleg malgrat que va acordar amb els republicans donar-los dos anys de marge, i l'ANC s'ha posicionat en contra.

De fet, dilluns la secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ja va demanar no fer servir aquesta manifestació per "atacar i assenyalar companys de viatge independentista" ni l'estratègia del diàleg, especialment a una setmana que es reuneixin la Generalitat i el Govern central, encara amb la incògnita de si hi assistirà el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez.

Primera diada després dels indults

Aquesta Diada serà la primera després dels indults als presos de l'1-O, de manera que serà el primer 11 de Setembre en què els dirigents independentistes que van ser empresonats puguin participar en els actes amb total llibertat.

De fet, alguns d'ells protagonitzaran actes, com el que organitza Òmnium amb Cuixart al capdavant, amb "personalitats internacionals reconegudes arreu del món per la seva lluita pels drets humans, civils i polítics", i el que farà ERC amb el seu líder, Oriol Junqueras.

Actes tradicionals

Com és habitual, aquest dissabte s'han celebrat els actes tradicionals de la Diada, com les ofrenes d'institucions, partits, entitats i sindicats al monument de Rafael Casanova a primera hora del matí.

A les 22.00 es farà l'acte institucional que organitza la Generalitat i el Parlament davant de les quatre columnes de Puig i Cadafalch a Montjuïc: aquest any rememorarà el discurs que va fer el violoncel·lista Pau Casals davant de l'Assemblea General de l'ONU fa 50 anys i comptarà amb la direcció artística de l'actriu i directora Marta Bayarri i la direcció musical de Jofre Bardagí.

Un altre dels esdeveniments habituals de les diades és la manifestació que organitza l'Esquerra Independentista, formada per organitzacions com la CUP, Arran i el SEPC, entre d'altres, i que aquest any tornarà a mobilitzar-se des de la plaça Urquinaona fins a la plaça Comercial sota el lema 'La lluita és l'únic camí'.

No independentistes

A més dels actes independentistes, els partits contraris a la independència també faran alguns actes amb motiu de la Diada, que des de fa anys critiquen que s'ha convertit en una festivitat per als catalans independentistes i no per al conjunt de la societat catalana, segons ells.

El PSC limitarà la seva activitat als actes institucionals, com l'ofrena al monument de Rafael Casanova i que encapçalarà la ministra Raquel Sánchez, l'expresident José Montilla i el líder del PSC al Parlament i cap de l'oposició, Salvador Illa; i també ho faran així els comuns, tot i que el president d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, també participarà en l'acte d'Òmnium.

Tant Vox, Cs com el PP faran actes propis: els d'Ignacio Garriga participaran en una jornada de formació de la Fundació Denaes; el partit taronja celebrarà l'acte 11S: desmuntant el mite nacionalista' a Barcelona amb els seus líders en al Parlament, Carlos Carrizosa, i a l'Ajuntament de Barcelona, Luz Guilarte, i l'historiador Jordi Canal; i el PP llegirà un manifest a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).