L'Ajuntament de Girona, la Diputació i la Delegació del Govern han reivindicat la «unitat» com a via per avançar cap a la independència en l'acte conjunt per celebrar la Diada de Catalunya. Les administracions, però, han posat matisos a l'hora d'aconseguir la unitat. Per una banda, la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, ha apostat per «dialogar» amb l'objectiu de pactar un referèndum i l'amnistia per tots els represaliats.

Per contra, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha retret que Catalunya visqui en un «mentrestant» i que «alguns semblen voler-s'hi». El president de la Diputació també ha insistit en què l'Estat «difícilment» canviarà d'opinió en la celebració d'un referèndum.