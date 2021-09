Poc després de les 8 del matí ha començat la tradicional ofrena al monument a Rafael Casanova de Barcelona per la Diada. Institucions, partits i entitats reten homenatge a qui va ser conseller en cap de Barcelona durant la Guerra de Successió i ho fan just al punt on va caure ferit l'11 de setembre de 1714, a l'actual cruïlla entre Ali Bei i Ronda de Sant Pere. Els més matiners que han dipositat la corona de flors han estat Mossos i Agents Rurals amb el seu conseller, Joan Ignasi Elena, al capdavant. Pocs minuts després els han seguit representants de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

Es preveu que al llarg del matí representants de les institucions catalanes, partits polítics i entitats participin en l'homenatge a Rafael Casanova. S'hi espera la presència de membres del Govern i de la Mesa del Parlament, així com de tots els partits polítics excepte Cs i Vox. Per part del PPC hi assistirà Josep Bou, regidor a l'Ajuntament de Barcelona. També dipositaran una corona els sindicats CCOO i UGT. A diferència de l'any passat, marcat per la forta incidència de la pandèmia, enguany sí que hi ha hagut presència de la guàrdia d'honor i de la banda de música, de manera que l'himne dels segadors ha tornat a sonar a les ofrenes.