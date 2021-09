La incidència de casos de Covid-19 entre els monitors i infants de les activitats de lleure educatiu de l'estiu ha estat del 0,54%. És la principal dada que la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, i el de Salut, Josep Maria Argimon, han donat a conèixer en el balanç del lleure educatiu de l'estiu, marcat per la cinquena onada. Argimon ha indicat que, en els grups d'edat on es troben majoritàriament monitors i infants, la incidència ha estat del 4,45%, nou vegades superior. Per a Argimon, aquestes xifres mostren que "s'han extremat els protocols" i que les activitats s'han fet amb les mesures necessàries. Cervera ha destacat que el 2019 es va batre el rècord d'activitats de lleure a l'estiu i el 2021 "pràcticament s'ha igualat".