El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat temps fins dimarts que ve a la Generalitat perquè presenti les seves al·legacions per argumentar el tancament de l'oci nocturn. La Fecasarm havia demanat mesures cautelars urgents per tornar a autoritzar l'obertura dels locals nocturns, però la sala contenciosa-administrativa ha rebutjat les mesures urgents i dirimirà l'assumpte per la via ordinària. Així, el Govern pot presentar els seus informes fins les 12 del migdia del dimarts 14 de setembre.

L'entitat patronal va impugnar aquest dimarts la resolució de la Generalitat del 2 de setembre que prorrogava i modificava el decret del 27 d'agost sobre mesures anti-covid. En concret, es protestava contra el tancament de la restauració a les 0.30 hores de la matinada, i el tancament dels locals musicals nocturns que no tinguin espais a l'aire lliure. En aquest últim cas, només es poden fer servir els espais interiors com a lloc de pas cap als espais exteriors o els lavabos, i no s'hi pot ballar ni adquirir consumicions.

La Fecasarm va demanar al TSJC que derogués les limitacions de forma cautelaríssima sense escoltar la Generalitat. Els magistrats no hi estan d'acord i al·leguen que les mesures són la pròrroga de mesures anteriors, i per tant no hi ha tanta pressa com per no escoltar la contrapart. Per això, dona fins dimarts de la setmana vinent a la Generalitat perquè argumenti les seves restriccions.