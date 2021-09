El Departament de Salut està estudiant amb altres conselleries oferir "algun incentiu" a les persones que es vacunen. La secretaria de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha explicat a Catalunya Ràdio que podrien ser descomptes en espectacles culturals o en serveis com els albergs juvenils. En tot cas, es busca una fórmula "que sigui justa" i que no suposi l'incentiu només per al que es vacuna ara sinó també per al que ja ho està. Ha explicat també que el sostre vacunal se situaria entre el 85 i el 90% a Catalunya, tot i que ha reconegut que el 90% d'immunitzats és "molt ambiciós". D'altra banda, ha assegurat que el Govern ha demanat al govern espanyol que reguli el passaport covid perquè ara sí tothom s'ha pogut vacunar.