La secretària general del PDeCAT, Àngels Chacón, ha assegurat aquest dilluns que presentaran "el màxim nombre de candidatures" a les eleccions municipals del 2023 tot i que no tanquin un acord amb Junts o altres partits, amb els quals han mantingut contactes aquest estiu.

"De contactes n'hi ha sempre amb totes les forces, però tenim clar que presentarem el màxim nombre de candidatures a Catalunya. És la nostra prioritat", ha sostingut en una roda de premsa, després d'explicar que dimecres celebraran una jornada municipalista en la qual definiran l'estratègia que seguiran a més dels alcaldables que concorreran en aquests comicis.

Segons Chacón, la voluntat del PDeCAT és seguir endavant amb el projecte del seu partit passi el que passi i atès que "no s'endevina la intenció de tancar un acord general" amb Junts després del rebuig que ha expressat el secretari general d'aquest partit, Jordi Sànchez.

No obstant això, Chacón ha recordat que l'exconseller Quim Forn --que pertany a Junts-- sí va defensar aquest estiu que el seu partit i el PDeCAT arribessin a un acord per a les eleccions municipals.

També ha concretat que el dissabte 2 d'octubre faran un Consell Nacional, en el qual concretaran la reformulació "de l'espai de centre integrador, que està necessitat d'una força que el representi a les institucions", després dels contactes que mantenen amb partits com el PNC, Convergents i Lliures.

"Caldrà que pivotem aquest espai de centre, un centre creïble, integrador i coherent. No aquest centre que es busca d'amagatotis, mentre es tanquen acords amb partits d'esquerra, com la CUP", ha destacat.

Taula de diàleg

Sobre la taula de diàleg, ha reclamat al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que "per respecte" assisteixi a la reunió juntament amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, perquè sigui creïble, en les seves paraules.

"Quan hi ha taules de diàleg entre dos governs, la no presència del president de la Generalitat significaria molt, i la no presència del president del Govern espanyol també. En comptes d'una taula de diàleg, seria una taula tècnica de negociació", ha subratllat.

En relació amb el fet que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, hagi assegurat que no hi ha cap condició per plantejar un referèndum a curt termini, Chacón ha apuntat que no ha de fer por poder votar, i considera que és una qüestió que "no es pot evitar" i que s'haurà de resoldre, i que això és compatible amb buscar l'enfortiment de Catalunya.

"No ens podem quedar paralitzats. Els referèndums no fan por, a nosaltres no ens fan por. És la millor de les eines en democràcia per escoltar la veu d'un poble", ha resolt.