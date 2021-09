Foment del Treball ha exigit a la Generalitat ampliar "de manera immediata" l'oferta de places de Formació Professional (FP), davant les informacions que prop de 20.000 alumnes s'han quedat sense poder matricular-se al curs que volien a Catalunya. "No és moment de rigideses, sinó de flexibilitat", ha apuntat la patronal catalana, que ha reclamat al Govern que posi "tots els mitjans necessaris" per resoldre aquest dèficit de places. Foment ha recordat que Catalunya disposa d'una "magnífica xarxa" de centres d'FP i ha apostat per "sumar esforços" entre la iniciativa pública i la privada. En paral·lel, la patronal ha lamentat la "falta de planificació" del Departament d'Educació, que disposava de les dades de preinscripció des del 31 de maig.

"La Formació Professional representa un valor social de primer ordre, no sols pel que fa al seu valor estratègic per a una economia que pretén avançar i millorar la competitivitat de les empreses, si no per la seva demostrada capacitat d'inserció laboral en el mercat de treball i com a conseqüència, a més de millorar els índexs anteriorment esmentats, minimitzar el risc d'exclusió social", ha apuntat Foment del Treball. "Durant els últims anys, la percepció social de la Formació Professional ha millorat sensiblement i representa una opció tan vàlida com el batxillerat per als estudiants d'aquest país", ha assenyalat la patronal liderada per Josep Sánchez Llibre. "S'ha creat una expectativa, a la qual convé donar resposta de manera eficient, sense deixar a ningú enrere.

El contrari genera decepció, abandonament i regressió", ha alertat Foment del Treball, que ha posat sobre la taula les deficients xifres d'atur juvenil del 33% i un abandonament escolar del 17%. "Catalunya no es pot permetre aquestes dades i menys engrossir-les", ha etzibat la patronal catalana. "Disposem d'una magnifica xarxa de centres de Formació Professional i és l'hora de sumar esforços entre la iniciativa pública i privada. El que ara és un problema conjuntural, pot traduir-se en estructural i cal estar preparats per a donar resposta: prospecció-orientació-planificació", ha conclòs Foment.