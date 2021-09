L'expresident de la Generalitat i líder de JxCat, Carles Puigdemont, creu que "la confrontació amb l'Estat no es pot defugir" i és "inevitable". En un missatge difós des del Consell per la República, Puigdemont avisa que "no hi ha dreceres edulcorades, suaus i innòcues" per aconseguir la independència, perquè "l'Espanya d'avui, en la relació amb Catalunya, s'assembla a l'Espanya de sempre: negació i càstig, amenaça i punició". Puigdemont avisa que no es pot dedicar més temps a discutir "banalitats partidistes" ni "fer creure a la ciutadania" que arribarà un moment en què es reconeixerà la nació catalana "sense haver-la de lluitar des dels carrers, places i institucions del país".

El líder independentista defensa el Consell per la República com una "peça fonamental" per a la "defensa de la independència per tots els mitjans democràtics i no-violents possibles". Després de la baixa de Clara Ponsatí i a pocs dies de la celebració de la taula de diàleg, Puigdemont defensa el CpR com una institució que "recull la legitimitat" de l'1-O i "la manté, la protegeix i la posa al servei del conjunt d'actors del moviment independentista per poder completar al tasca iniciada fa quatre anys". "Pels efectes de la repressió, pels càlculs partidistes o pels nostres desencerts, hi ha qui projecta sobre l'1-O i els seus efectes polítics una visió molt allunyada del que va ser i del que compartíem col·lectivament", assegura Puigdemont. L'expresident diu que "ningú" posa les coses fàcils al Consell per la República. "Ni els qui ja ens van apallissar amb extrema violència el dia del referèndum ni els qui, quatre anys després, actuen com si aquella victòria els fes nosa", defensa. Per això, reclama "combatre també un cert corrent narratiu que intenta desconstruir l'enorme gesta de l'1 d'octubre i estendre un biaix derrotista".