La consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, Tània Verge, ha reclamat «duplicar els recursos» que es destinen per atendre la violència masclista, des de la prevenció i la sensibilització --amb campanyes dirigides als homes-- fins a la reparació, en les seves paraules.

En una entrevista de Nació Digital, ha dit que no és comparable el pressupost que pot demanar una Conselleria existent anteriorment amb el que necessita una de nova creació: «Cal una despesa addicional per arrencar».

En ser preguntada per si la cartera de serveis públics d'assistència a les víctimes de violència masclista és suficient, ha assegurat que no ho és, motiu pel qual demanen invertir aquests recursos «en àmbits que són nous i especialitzats, com el de la violència sexual».

Quant a accions concretes de la Conselleria, ha dit que plantegen aconseguir currículums escolars més inclusius amb referents femenins i educació sexoafectiva, plans d'ocupació per a persones trans o en situació de violència masclista, i avançar en la pobresa menstrual.

«Al final, el que fem és assegurar-nos que tots els departaments facin efectiva la igualtat més enllà de la lògica dels compartiments estancs», ha conclòs.

Violència homòfoba i llei trans

Verge ha opinat que la llei catalana contra l'homofòbia, que ha permès visibilizar situacions de discriminació, «també ha fet emergir més casos», motiu pel qual ha explicat que reforçaran els serveis a tots els territoris.

Quant a la llei trans del Govern central, ha indicat que la posició de la Conselleria és transinclusiva, per la qual cosa ha reclamat defensar l'autodeterminació de gènere: «Que el PSOE coincideixi amb arguments de l'extrema dreta és preocupant».

Llenguatge no binari

Sobre el llenguatge no binari i no androcèntric que vol impulsar a la Generalitat, ha assegurat que no és un invent de la Conselleria: «L'ús de la 'i' en català de les persones no binàries i per determinats col·lectius existeix al carrer».

«Com a administració, i sabent que aquesta realitat és una realitat, hem d'actuar», ha conclòs.