L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha condemnat la presumpte agressió sexual a una jove durant la festa major. Els Mossos d'Esquadra van tenir coneixement dels fets que haurien passat al Parc Catalunya aquest divendres. «N'estem fartes, les dones, i jo com a alcaldessa, mare i també dona, no és just i estem cansades d'haver de patit per nosaltres i per les nostres filles, amigues i mares, s'ha d'acabar» ha afirmat tot fent una crida a la convivència.

D'altra banda, ha agraït la feina feta pels cossos policials durant la festa i ha lamentat que ERC, a l'oposició, «intenti polemitzar» amb un tema «tan sensible». La formació va reclamar més efectius després de fer-se pública la possible agressió.

Per l'alcaldessa, les agressions sexuals no es combaten amb més policia sinó que el problema són les actituds dels agressors. «I això sí que s'ha d'evitar», ha afirmat, tot dient que, per molts recursos que es posin, una «agressió és fàcil» i pot passar en qualsevol moment i indret. En relació a la noia presumptament agredida, ha assegurat que des de l'Ajuntament posarà a la seva disposició els recursos que necessiti.

«No només ho condemnen i ens solidaritzem sinó que fem una crida de nou perquè tots posem de la nostra part, incloent les administracions, i que davant la mínima conducta de risc actuem per defensar-nos i protegir-nos», ha dit. Farrés també ha assegurat que durant aquesta festa major s'han fet esforços en matèria de prevenció i protecció cap a les dones.

Així, ha explicat que s'ha acordat amb els taxistes i els conductors d'autobús que portin de forma gratuïta a les dones que se sentin en perill o que fins i tot facin més parades en els trajectes per escurçar el camí que han de fer. També s'han posat 5 punts liles on les dones poden denunciar o demanar ajuda en cas de patir algun tipus de violència.

I pel que fa a la tasca policial feta per Mossos i Policia Local, l'alcaldessa ha posat en valor la feina feta. «Han fet un gran treball, hem tingut molts efectius i els vull agrair la feina feta», ha remarcat. Precisament el portaveu d'ERC, Gabriel Fernàndez, va explicar a través del seu compte de Twitter que havien proposat a la resta de portaveus municipals «l'ampliació immediata dels recursos preventius durant tota la nit» després de comprovar durant el primer dia de festa major que hi havia «concentracions de gent independentment de l'oferta d'activitats oficial». Ho va dir enllaçant-ho amb una notícia sobre la presumpta agressió de la jove.

El partit, que està a l'oposició, també va condemnar els fets. L'alcaldessa ha valorat de «terrorífic» les seves paraules i ha reclamat «unitat de tota la classe política, sense fissures» i condemna dels fets. L'alcaldessa ha fet aquestes declaracions acompanyada de la tinenta d'alcaldessa i regidora de Feminisme de Sabadell, Marta Morell, que ha explicat que properament donaran a conèixer les xifres d'atenció dels punts lila un cop hagin pogut fer el balanç d'activitat.