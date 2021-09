Els ruixats i tempestes seran aquest dissabte localment forts al nord-est de Catalunya tot i que l'estabilitat tornarà a la resta del país, en una jornada en què les temperatures aniran a l'alça, segons l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

Així, aquest 4 de setembre, a la major part del país predominarà el temps estable, amb cels poc ennuvolats o buits, tot i que amb intervals de núvols alts a bona part de la Península i les Canàries, així com de núvols baixos matinals a Galícia i les àrees cantàbrica i mediterrània.

Per contra, al litoral català són probables ruixats i tempestes matinals. Així mateix, al nord-est peninsular i les Balears hi haurà núvols d'evolució, que deixarà ruixats i alguna tempesta, principalment a la tarda, a Catalunya, nord de Castelló i interior de Mallorca, i podrien ser localment forts al nord-est de Catalunya. Amb baixa probabilitat i de manera més feble i aïllada, també podrien caure a la tarda alguns ruixats al nord i est d'Aragó i en altres zones de la Comunitat Valenciana.

No es descarten bancs de boira matinal en àrees interiors del nord i l'est peninsular, així com boires costaneres a l'oest de Galícia, Cantàbric central i Alborán.

Les temperatures pujaran a gairebé tot el país, tot i que hi haurà lleugers descensos al golf de Cadis, àrea de l'Estret, les Balears i litoral català. Podran superar els 34 graus als grans rius del vessant atlàntic sud, fins i tot els 36 al Guadalquivir.

El vent serà de llevant a l'Estret i Alborán, vent fluix en la resta de la Península i les Balears, i fluix variable o alisi a les Canàries.