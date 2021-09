L'associació de familiars d'usuaris de geriàtrics a Catalunya Coordinadora Residències 5+1 ha criticat les mesures de contenció de la pandèmia de Covid-19 vigents en residències, titllant-les de "tramposes", i ha anunciat que les denunciarà davant la Fiscalia Superior de Catalunya.

En un comunicat, ha deplorat que els treballadors, estiguin o no vacunats, continuaran treballant si són contactes estrets d'un positiu però donen negatiu en tests. No obstant això, han recordat, els residents seran aïllats si, malgrat estar vacunats, són contactes estrets i no podran rebre visites ni sortir a l'exterior durant 14 dies.

L'entitat ha assegurat que no és segur que personal no vacunat tingui "contacte directe" amb els residents, aixecant-los, fent-los higiene personal o alimentant-los. A més ha considerat que els residents aïllats seran "presos sense delicte ni condemna" i han augurat que els provocarà desorientació i angoixa.